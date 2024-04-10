Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны.

Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран.

В ходе беседы президенты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.

Отметим, на днях в турецком МИДе опубликовали заявление в связи с паводками в Казахстане – отмечается, что Турция готова оказать любую помощь нашей стране.

До этого о паводках в Казахстане высказался депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Он заявил, что был потрясен, узнав о ситуации в нашей стране и пожелал скорейшего восстановления.

А Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков казахстанцам.

Отметим, что чрезвычайные ситуации местного масштаба сейчас объявлены в 10 регионах Казахстана.