Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом
Опубликовано:
Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны.
Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран.
В ходе беседы президенты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.
Отметим, на днях в турецком МИДе опубликовали заявление в связи с паводками в Казахстане – отмечается, что Турция готова оказать любую помощь нашей стране.
До этого о паводках в Казахстане высказался депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Он заявил, что был потрясен, узнав о ситуации в нашей стране и пожелал скорейшего восстановления.
А Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков казахстанцам.
Отметим, что чрезвычайные ситуации местного масштаба сейчас объявлены в 10 регионах Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2082500-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-erdoganom/