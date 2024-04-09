Токаев и Путин обсудили паводки в Казахстане и России

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества. Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.

️Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

Напомним, что сегодня представитель Минпромышленности рассказала, какие дома построят пострадавшим от паводков казахстанцам.

Также ранее сообщалось, что во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Позже в управлении ветеринарии области заявили, что затоплены не 13 скотомогильников, а три. При этом информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности.

Тем временем в ЗКО планировалось провести второй этап эвакуации населения в связи с возможным выходом Урала из берегов.

Также добавим, что на прошлой неделе в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу – жителей начали экстренно эвакуировать. В мэрии заявили о критической ситуации. Город с населением почти 200 тысяч человек продолжала затапливать река Урал. Позже сообщалось о новом прорыве, очевидцы публиковали видео с места происшествия.