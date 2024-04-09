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Скляр поручил срочно эвакуировать жителей одного из поселков в СКО

Опубликовано:

Роман Скляр
Роман Скляр. Фото: t.me/KZgovernment

Первый вице-премьер РК Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в поселке Заречный, по улице Ущева и селе Прибрежное.

Зампремьера проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта, и заслушал доклад акима города Петропавловска Серика Мухамедиева.

По его итогам Роман Скляр распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в поселке Заречный. 

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Талые воды со льдом в регионе снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

Кроме того, вчера мы писали о том, что в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль. Сообщалось, что согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

В целом же премьер ранее давал поручения ряду министерств и акиматов в связи с паводковой ситуацией в стране.

Также мы писали, что дорожное полотно вскрыли в шести местах в СКО, чтобы пропустить талые воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081546-sklyar-poruchil-srochno-evakuirovat-zhiteley-poselka-zarechnyy-v-sko/

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