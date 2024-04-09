"Забетонированы и ограждены": ветеринары о скотомогильниках в подтопленных районах ЗКО

В Управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что в охваченных паводком регионах затоплены не 13 скотомогильников, а три. Угрозы распространения инфекций нет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, ветеринарная служба вместе с сотрудниками МИО начала работу по утилизации павших животных.

"Хотел дать разъяснения по поводу данной информации руководителем отдела управления ветеринарии области. На сегодня затоплены не 13, а три захоронения, и информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности, так как все они отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены. Угрозы нет", – заверил заместитель руководителя областного управления ветеринарии Бралиев.

По информации управления, ветеринарными службами ведется работа по утилизации сельскохозяйственных животных, павших от паводков, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что во время паводков в ЗКО были затоплены больше десяти скотомогильников и захоронений сибирской язвы.

Глава отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыр Кусаинов сообщал, что для профилактики опасных инфекционных заболеваний животных на территориях, где возникли ЧС, поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб.

Кроме того, будет проводиться вакцинация против сибирской язвы, эмфизематозных карбункулов, возбудитель которых сохраняется в почве.

В Минсельхозе также комментировали ситуацию. В министерстве отмечали, что эпизоотическая ситуация в местах захоронения сибирской язвы и скотомогильниках, о которых идет речь, остается стабильной.

В ведомстве также подчеркивали, что скотомогильники предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть даже в случае их подтопления вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует.