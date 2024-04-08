"Люди, уматываем - ужасная вода идет": новый прорыв дамбы произошел в Оренбургской области

Новый прорыв дамбы произошел в поселке Лесоторговый в пригороде Орска - ранее жителей поселка эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Mash.

Это, как говорится в публикации, случилось на участке между реками Урал и Орь.

На опубликованных кадрах можно увидеть пришедшую после прорыва дамбы воду.

"Люди, собираем манатки и уматываем. Ужасная вода идет, в большом объеме, все сносит на своем пути", - комментирует ситуацию одна из очевидцев.

Сообщается, что за два часа до прорыва администрация города Орска решила эвакуировать жителей поселка в пункт временного размещения.

Издание ТАСС показала с дрона новый прорыв дамбы в Орске у поселка Лесоторговый.

В Оренбургской области в настоящее время сложилась тяжелая ситуация из-за весенних паводков.

Также стоит отметить, что мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале ранее призвал горожан покинуть город в связи с паводковой ситуацией.

"Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас",- заявил градоначальник.

Отметим, Орск — второй по величине город в Оренбургской области с населением почти 200 тысяч человек. Ранее сообщалось, что город продолжает затапливать река Урал, уровень которой в период половодья, как говорят власти, поднялся до рекордной за все время метеонаблюдений отметки. Дамбы не справились с напором воды.