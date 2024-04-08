"Уровень воды в Урале повышается": эвакуацию населения вновь проведут в ЗКО
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В ЗКО проведут второй этап эвакуации населения в связи с возможным выходом Урала из берегов. Уровень воды в реке продолжает повышаться, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Зампремьера Нурлан Байбазаров сообщил, что население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов, сообщается на официальном сайте правительства.
"По состоянию на 8 апреля уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс с двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан", — отметил Нурлан Байбазаров.
Продолжаются работы по укреплению берегов реки Урал и возведению дамб в Уральске и четырех районах области. В частности временные дамбы будут возведены близ сел Даринск, Байконыс, Озерный, Володар, Январцево, Аксу, Рубежинское и др.
Власти города просят жителей следовать указаниям представителей акиматов и волонтеров. После полной эвакуации при необходимости будут отключены газо-, водоснабжение и электричество. Правопорядок в эвакуированных районах будет обеспечиваться силами местной полицейской службы и ДЧС.
Напомним, на днях аким Уральска Миржан Сатканов заявил, что та вода, которая идет по Уралу, фактически больше, чем было за всю историю страны. Подобная ситуация произошла в 1942 году.
"Опасность очень большая. Мы уже оповестили всех, кто живет в пойме Урала - в дачных товариществах 1, 2, 3, "Стеновик", "Речник" и остальных в районе Желаево. Там все должны покинуть свои дома. Потому что при подъеме Урала на 6,5 метров и выше эти дачи все будут в воде", – заявил аким Уральска.
Также добавим, сегодня в Минздраве опровергли информацию о том, что в подтопленных районах Казахстана питьевая вода якобы заражена кишечной инфекцией – такие слухи начали циркулировать в Сети.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева. Глава государства поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081147-uroven-vody-v-reke-povyshaetsya-evakuatsiyu-naseleniya-vnov-provedut-v-zko/