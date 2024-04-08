"Критическая ситуация" в Орске, город продолжает затапливать

Орск — второй по величине город в Оренбургской области с населением почти 200 тысяч человек — продолжает затапливать река Урал, уровень которой в период половодья, как говорят власти, поднялся до рекордной за все время метеонаблюдений отметки. Дамбы не справились с напором воды. В затопленном городе звучат сирены и продолжается массовая эвакуация.

Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов", — говорится в заявлении.

Но наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области.

Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в телеграме.

"По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см", — предупреждает мэрия города.

Эвакуация населения в Орске. Кадр из видео: t.me/mchs_official

Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, назвал ситуацию в Орске "критической".

"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", — цитирует его Интерфакс.

В воскресенье вечером мэр города Василий Козупица сообщил в телеграме, что в Орске начала выходить из берегов река Елшанка.

По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

Из-за наводнения приостановил работу местный нефтеперерабатывающий завод — предприятие "Орскнефтеоргсинтез".

За медицинской помощью обратились 99 человек, в том числе 18 детей, сообщают местные власти.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Больше 10 лет назад по обоим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.

В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.

В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.

Эвакуация людей в Орске. Кадр из видео: t.me/mchs_official

За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.

Правый берег после левого

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.

Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.

Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. "Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет", — описывал происходящее портал Orsk.ru.

Утром на площади Гагарина уже плавали лодки, а во дворах многоэтажных домов стояла вода. Автовокзал при этом не затопило.

Во-вторых, вечером в субботу начало затапливать рабочий поселок Никель — он в черте города на том же правом берегу. Рядом с ним прорвало вторую дамбу — в МЧС подтвердили новый прорыв.

Очевидцы публиковали кадры, на которых вода быстро приближалась к их домам. На улицах стояла техника спасателей, которые проводили экстренную эвакуацию. Завыла сирена. Полицейские машины с громкоговорителями объезжали район."Минут 15-20 — и дорогу затопит", — говорил на видео один из местных жителей.

"Произошел прорыв — сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского. И вода стремительно поступает в эту часть города, — рассказывал журналистам мэр Орска Василий Козупица. — Учитывая печальный опыт вчера Старого города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно".

Однако не все в поселке Никель соглашались уезжать. "У нас третий этаж — почему мы должны эвакуироваться?, — говорила одна из жительниц корреспонденту Orsk.ru. — Мы запаслись питанием и водой. Мы не боимся".

"Эта ситуация повторяет 1957 год. Тогда было наводнение, и [поселок] Никель затопило. Только тогда не было дамбы. Сейчас все идет примерно по тому же сценарию. Но проспект [Никельщиков] сильно затопить не должно: вода может уйти влево, через ложбины, к озеру", — сказал изданию "Оренбург Медиа" местный житель Алексей, помогавший спасателям.

После новых завываний сирен спасатели попросили волонтеров убирать свои машины, потому что проспект Никельщиков тоже оказался в зоне затопления. "Поселок ушел под воду за вечер", — пишет издание.

"Вода прибывает со страшной силой"

На левом берегу Урала, с которого начался потоп в Орске, вода еще в субботу стала приближаться к району железнодорожного вокзала, а еще раньше она размыла трамвайные рельсы на Вокзальном шоссе.

"Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина "Пятерочка" по улице Крайней", — говорилось в сообщении мэрии Орска.

Местные телеграм-каналы также предупреждали: "6-й микрорайон. Вода стремительно пребывает", "6-й микрорайон прямо сейчас! Вода затопила проезжую часть улицы Крайней, идет к многоквартирным домам!", "6-й микрорайон Орска. Вода прибывает со страшной силой!".

В субботу на происходящее в Оренбуржской области обратил внимание Кремль. Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь туда. В воскресенье Куренков прилетел в Орск.

Власти не ожидают улучшения ситуации с ближайшее время. "Приток талых вод в [водохранилище] Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, — заявил в субботу вечером губернатор Оренбуржской области Денис Паслер. — Поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются".

"Очевидно, что паводок-2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", — добавил губернатор (цитаты по его телеграм-каналу).

Мэр Орска еще утром в субботу говорил, что уровень воды в Урале может снизиться только через полторы-две недели.

Утром в воскресенье смс с требованием эвакуироваться получили жители еще трех улиц Орска — Щорса, Стасова и Краматорской. Там завыли сирены — вода с площади Гагарина в ту сторону идет большим потоком, пишет Orsk.ru.

Не дожидаясь спасателей, люди сели в машины и начали эвакуацию сами. А в многоквартирных домах 6-го микрорайона утром отключили свет и газ.

Что касается воды, то власти просят пить только бутилированную или фильтрованную — накануне несколько человек отравились и жаловались врачам.

По улице Строителей в воскресенье передвигаются на моторных лодках.