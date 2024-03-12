Токаев вместе с Алиевым посетил еще один город в Азербайджане (фото)
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Президенты Казахстана и Азербайджана прибыли в Шушу – они ознакомились с генпланом города и посетили его достопримечательности, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Программу визита президента Казахстана в Азербайджан продолжило посещение города Шуши.
Лидеры ознакомились с генеральным планом города, расположенного в предгорьях Карабахского хребта. Затем они осмотрели основные достопримечательности региона, включая центральную площадь, мечеть "Саатлы", высокогорную поляну Джыдыр дюзю, дом-музей Бюль-Бюля, фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдар Алиева и другие.
Как отметил глава Азербайджана, Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры. В период своего процветания город был местом развития поэзии, искусства и архитектуры.
В настоящее время здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.
Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан
Вчера президент Токаев прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.
Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.
Лидеры двух стран провели переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.
Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.
Еще главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон.
После этого представители двух стран подписали более десятка документов.
Также вчера Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и провел переговоры с председателем милли меджлиса Сагибой Гафаровой. А сегодня вместе с Алиевым прибыл в город Физули.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2067072-tokaev-vmeste-s-alievym-posetil-esche-odin-gorod-v-azerbaydzhane/