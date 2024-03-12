Токаев прибыл в город Физули в Азербайджане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику прибыл в город Физули, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В аэропорту главу государства встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства Физулинской городской центральной больницы", – говорится в сообщении.

После этого президенты посетят социально-культурные и другие объекты города Шуши.

Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что Центр творчества имени казахского композитора Курмангазы появится в освобожденном городе Физули. Образовательный объект мирового уровня построен в качестве подарка от нашей страны.

По данным азербайджанского информагентства Азертадж, город Физули и значительная часть района были оккупированы армянскими вооруженными силами 23 августа 1993 года. Город вернули под контроль Азербайджана в 2020 году.

После этого в Физулинском районе начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы, реконструкция сел, строительство автомобильных и железных дорог.

Встреча Касым-Жомарта Токаева в городе Физули. Фото: Акорда

Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан

Напомним, вчера глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

Лидеры двух стран провели переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Еще главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон.

После этого представители двух стран подписали более десятка документов.

Также вчера Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и провел переговоры с председателем милли меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.