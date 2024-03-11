"Очень глубокие и рабочие отношения": Токаев встретился с председателем милли меджлиса Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем милли меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана, приветствуя Сагибу Гафарову, отметил, что казахско-азербайджанские отношения демонстрируют высокую динамику развития.

"Действительно, Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, союзниками. Мы сегодня говорили о том, что подобные определения накладывают особую ответственность на действия руководителей государств, правительств. Содержание нашего сотрудничества поражает масштабом и, самое главное, перспективами. Целый ряд проектов является уникальным. Когда мы говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами, прежде всего на ум приходят такие отрасли, как нефть и газ, транспорт и логистика, цифровизация, сельское хозяйство, индустрия и прочее", – сказал глава государства.

Председатель милли меджлиса поблагодарила президента Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку развития двусторонних межпарламентских связей.

"Я более чем уверена, что ваш сегодняшний визит внесет особую лепту в развитие дружественных, братских отношений, которые сложились между нашими странами. На сегодняшний день мы уже говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях. Я знаю, что сегодня был обговорен ряд очень важных вопросов, которые касаются развития отношений во многих сферах жизни наших народов. Я сегодня с особой гордостью, с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать о том, что между нашими парламентами сложились действительно очень глубокие и рабочие отношения", – подытожила Сагиба Гафарова.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

В резиденции лидеры двух стран также провели переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Позже главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон.

Позже представители двух стран подписали более десятка документов.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.