Как Алиев встретил Токаева в своей резиденции, показала Акорда (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба". Его встретили с почетным караулом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В резиденции президента Азербайджана "Загульба" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

"Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций", – рассказали представители Акорды.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

До этого президент Казахстана посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.