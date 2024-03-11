Как Алиев встретил Токаева в своей резиденции, показала Акорда (фото)
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба". Его встретили с почетным караулом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В резиденции президента Азербайджана "Загульба" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.
"Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций", – рассказали представители Акорды.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.
Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.
До этого президент Казахстана посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.
В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2066130-kak-tokaeva-vstretili-v-azerbaydzhane-pokazala-akorda/