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Токаев и Алиев приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон (фото)

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Контейнерный поезд
Контейнерный поезд. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Данному событию предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай – Казахстан – Азербайджан 28 февраля текущего года.

В торжественной речи глава нашего государства подчеркнул, что сегодня, в условиях глобальной геополитической турбулентности, выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии.

По мнению Токаева, ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран.

Президент Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.

В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

В резиденции лидеры двух стран также провели переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Стоит отметить, что до этого президент Казахстана посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2066361-tokaev-i-aliev-prinyali-uchastie-v-tseremonii-po-sluchayu-pribytiya-konteynernogo-poezda-iz-sianya-v-apsheron-foto/

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