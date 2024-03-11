Токаев прибыл в Азербайджан (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Визит Токаева в Азербайджан. Фото: Акорда

Флаги Казахстана и Азербайджана. Фото: Акорда

Напомним, вчера стало известно, что 11-12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", – говорилось в сообщении Акорды.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.