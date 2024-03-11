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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана

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Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.

Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.

Также в ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

До этого президент Казахстана посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2066286-kasym-zhomart-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-azerbaydzhana/

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