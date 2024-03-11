Токаев возложил цветы к могиле Гейдара Алиева (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Находящийся с государственным визитом в Баку президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Глава государства также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева", – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Отметим, что в апреле прошлого года в Астане открыли улицу, названную в честь Гейдара Алиева. На церемонии присутствовал и Ильхам Алиев.

По словам Токаева, символично, что имя "Гейдар" в переводе означает "впереди идущий".

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, Гейдар Алиев 22 года являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета СССР. В 1974-1979 годах занимал должность заместителя председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Пост главы государства он занимал до 2003 года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложении венка к вечному огню на Аллее шехидов, где захоронены героические сыны азербайджанского народа, павшие во имя свободы, независимости и территориальной целостности страны.

Отмечается, что Аллея шехидов, расположенная на территории Нагорного парка, представляет собой братскую могилу, в которой похоронены национальные герои – жертвы трагедии 1990 года и погибшие в сражениях за Карабах.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

Также Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

В резиденции лидеры двух стран также провели переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Позже главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон.

Позже представители двух стран подписали более десятка документов.