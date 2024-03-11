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Токаев и Алиев провели брифинг для СМИ

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Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку.

"Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого государственного визита в братский Азербайджан. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений. Но самое главное то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне", – заявил лидер Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Азербайджана служит примером межгосударственных отношений, основанных на узах дружбы, доверии, уважении и учете интересов друг друга. По его словам, все контакты на высшем уровне очень полезны для укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил значимость обсужденных вопросов в ходе первого заседания Межгоссовета.

"Мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества

Он выразил признательность азербайджанской стороне за проведение на высоком уровне Дней культуры Казахстана.

"Мы с нетерпением ждем мастеров азербайджанской культуры у нас в стране. Успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно. Надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры", – сообщил глава государства.

Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.

"Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это ООН, ОТГ, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Думаю, что это очень большой спектр взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнерстве", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров

"Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. В данном случае и Казахстан, и Азербайджан демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями. Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал. Были выслушаны подробные доклады членов правительства по многим направлениям. И результаты взаимодействия и совместной деятельности, а самое главное будущие наши планы на самом деле впечатляют", – подчеркнул Ильхам Алиев.

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:

  1. Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики;
  2. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов;
  3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  5. План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы;
  6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH);
  7. Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;
  8. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;
  9. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики;
  10. Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права «Агентство развития малого и среднего бизнеса» Азербайджанской Республики;
  11. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;
  12. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;
  13. Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA);
  14. Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО «Государственная техническая служба» Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2066409-tokaev-i-aliev-proveli-brifing-dlya-smi/

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