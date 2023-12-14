"Отказались от эвакуации": сколько казахстанцев осталось в секторе Газа, рассказал глава МИД

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что на территории Газы остался один гражданин Казахстана, который добровольно отказался от эвакуации, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Глава МИД сообщил, что его ведомство совместно с государственными органами Казахстана организовало эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывоз на родину 127 человек, в том числе членов их семей.

"На сегодняшний день на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации", – отметил Мурат Нуртлеу.

По его словам, министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев.

"Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия", – добавил министр.