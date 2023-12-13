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Масштабы разрушений в секторе Газа показали на снимках со спутника

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Сектор Газа
Сектор Газа, разрушенные здания. Фото: Anadolu/Getty Images

Масштабы разрушений в секторе Газа показали на снимках со спутника. Они опубликованы в отчете спутникового центра ООН UNOSAT, передает NUR.KZ.

Карта, опубликованная на сайте, иллюстрирует комплексную оценку ущерба и разрушений сооружений в секторе Газа (оккупированной палестинской территории), основанную на спутниковых снимках.

Согласно опубликованным данным на сайте, комплексная оценка ущерба в секторе Газа произведена на конец ноября 2023 года. Сравнивали снимки, полученные в ноябре, с теми, которые были произведены в мае, октябре и начале ноября этого года.

"Согласно анализу спутниковых снимков, UNOSAT выявил 10 049 разрушенных построек, 8 243 сильно поврежденных построек и 19 087 среднеповрежденных построек. Всего 37 379 построек. Это примерно 18% от общего числа построек в секторе Газа", - говорится в опубликованном анализе.

Разрушенные объекты в Газе
Разрушенные объекты в Газе. Фото: unosat.org

Наибольший рост ущерба зафиксирован в провинциях Северная Газа и Газа. В Северной Газе повреждено 3806 новых построек, а в Газе - 6243. В городе Газа зарегистрировано наибольшее количество новых разрушенных построек - в общей сложности 2397.

Отмечается, что это предварительный анализ, который еще не подтвержден на местах.

Cитуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

На этой неделе США заявили, что продолжат поставлять вооружение Израилю, пока то полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050625-masshtaby-razrusheniy-v-sektore-gaza-pokazali-na-snimkah-so-sputnika/

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