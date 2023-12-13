Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан проголосовал за прекращение огня в Газе на сессии Генассамблеи ООН

Опубликовано:

Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН
Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН. Фото: twitter.com/UN_News_Centre

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленно прекратить огонь в Газе и освободить заложников. Документ поддержали 153 страны, включая Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на ООН.

По данным с официального сайта Организации Объединенных Наций, обновленный вариант резолюции, провалившейся в Совете безопасности ООН, был выставлен на голосование в Генеральной ассамблее.

Из 193 стран, входящих в состав Генассамблеи, резолюцию поддержали 153 страны. Десять делегаций проголосовали против, а еще 23 – воздержались.

"Резолюцию, которую поддержали члены Генассамблеи, представил Египет. В тексте учтено недавнее предупреждение главы Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что вся система гуманитарной поддержки в Газе может рухнуть.

Однако главный посыл резолюции заключается в требовании немедленно установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений и освободить заложников", – сообщили представители ГА.

Согласно списку проголосовавших стран, Казахстан поддержал данную резолюцию. Против же в числе прочих выступили Израиль, Австрия, Чехия и США.

Напомним, на прошлой неделе Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию по гуманитарному перемирию в секторе Газа, так как США проголосовали против, воспользовавшись правом вето.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2050593-kazahstan-progolosoval-za-prekraschenie-ognya-v-gaze-na-sessii-genassamblei-oon/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.