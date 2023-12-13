Казахстан проголосовал за прекращение огня в Газе на сессии Генассамблеи ООН
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленно прекратить огонь в Газе и освободить заложников. Документ поддержали 153 страны, включая Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на ООН.
По данным с официального сайта Организации Объединенных Наций, обновленный вариант резолюции, провалившейся в Совете безопасности ООН, был выставлен на голосование в Генеральной ассамблее.
Из 193 стран, входящих в состав Генассамблеи, резолюцию поддержали 153 страны. Десять делегаций проголосовали против, а еще 23 – воздержались.
"Резолюцию, которую поддержали члены Генассамблеи, представил Египет. В тексте учтено недавнее предупреждение главы Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что вся система гуманитарной поддержки в Газе может рухнуть.
Однако главный посыл резолюции заключается в требовании немедленно установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений и освободить заложников", – сообщили представители ГА.
Согласно списку проголосовавших стран, Казахстан поддержал данную резолюцию. Против же в числе прочих выступили Израиль, Австрия, Чехия и США.
Напомним, на прошлой неделе Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию по гуманитарному перемирию в секторе Газа, так как США проголосовали против, воспользовавшись правом вето.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2050593-kazahstan-progolosoval-za-prekraschenie-ognya-v-gaze-na-sessii-genassamblei-oon/