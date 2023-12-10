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30 лет независимости Казахстана

Еще 28 человек, эвакуированных из сектора Газа, вылетели в Казахстан

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Эвакуированные
Эвакуированные. Фото: МИД РК

Казахстан доставил дополнительную гуманитарную помощь палестинскому народу. Этим же бортом были в Казахстан вывезены 28 человек – граждане РК и члены их семей, которые ранее были эвакуированы из сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

"По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Министерство иностранных дел совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения РК и казахстанским агентством международного развития "KazAID" специальным авиабортом доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу", – говорится в Телеграм-канале МИД РК.

По данным МИД, этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек – граждане РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа. 

"После прохождения всех обязательных процедур, эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь. Ранее, 17 ноября, аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек", – отметили в МИД.

По информации ведомства, гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам.

Напомним, накануне из Казахстана вылетел самолет с гуманитарной помощью для Палестины – в набор этой помощи вошли средства первой необходимости. Из государственного материального резерва выделили продукты питания и постельные принадлежности, а ТОО "СК-Фармация" предоставило лекарственные средства и медицинские изделия. Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза – более 38 тонн.

Отметим, что до этого Казахстан уже отправлял Палестине дополнительную гуманитарную помощь.

А в начале ноября Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 млн долларов. Президент подчеркивал, что связано такое решение с важностью обеспечения безопасности мирных жителей сектора Газа, особенно детей и пожилых людей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. С тех пор Израиль и сектор Газа ведут активные боевые действия.

20 ноября сообщалось, что число мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек, 5,6 тыс. из них – дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа не велись. 1 декабря действие перемирия закончилось и боевые действия возобновились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050118-esche-28-chelovek-evakuirovannyh-iz-sektora-gaza-vyleteli-v-kazahstan/

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