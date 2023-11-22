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30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев отказались покинуть сектор Газа, рассказали в МИД

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров в кулуарах мажилиса сегодня рассказал, сколько еще казахстанцев остаются в секторе Газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый замглавы МИД РК Кайрат Умаров сообщил, что на момент эвакуации в секторе Газа находился 161 человек.

"99 (человек – прим. ред.) изъявили желание вылететь, мы им предоставили такую возможность. Ряд наших граждан – 17 человек плюс члены их семей – решили отказаться от эвакуации по разным причинам. Тех, кто был согласен, мы вывезли. Наша работа продолжается по этому вопросу.

Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые хотели бы вылететь, наши представительства в Египте, Иордании, Израиле работают с ними", – рассказал Умаров.

Между тем, по его словам, в ближайшее время эвакуационные рейсы не ожидаются.

"Эвакуационных мы не ожидаем. Те люди, которые нуждались, они вывезены. Сегодня они размещены на территории Казахстана, все процедуры необходимые проходят. 17 (людей – прим. ред.) – это отдельных человек, граждан Казахстана.

В принципе там около 60 человек. Но есть члены семьи, которые являются гражданами Палестины. Есть также те, которые рассматриваются как высококвалифицированные врачи. Их, естественно, пока не выпускают с этой территории, потому что они необходимы там. Мы работаем с теми, которых мы можем вывезти, с учетом того списка, который мы подаем, и разрешением, которое дается как правительством Египта, так правительством Израиля", – резюмировал первый замглавы МИД.

Напомним, 17 ноября из сектора Газа специальным эвакуационным бортом в Алматы прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.

Недавно лидер движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии с Израилем. После чего стало известно, что стороны договорились об освобождении заложников и временном перемирии.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа. Тем временем в ООН всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047066-skolko-kazahstantsev-otkazalis-pokinut-sektor-gaza-rasskazali-v-mid/

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