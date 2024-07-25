Нетаньяху в Конгрессе призвал сплотиться против Ирана, но почти ничего не сказал о перемирии с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выступил с речью в Конгрессе США, призвав к созданию глобального альянса против Ирана и обрушившись с критикой на пропалестинских активистов в Вашингтоне, которые протестовали против войны в Газе.

«Когда мы боремся с Ираном, мы боремся с самым радикальным и кровожадным врагом США, — сказал Нетаньяху в ходе выступления, которое продолжалось более часа. — Наша борьба — это ваша борьба, и наша победа будет вашей победой».

«Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому альянсу».

Израильский премьер обвинил Тегеран в финансировании и поощрении протестов в США, а активистов движения за мир в Газе, которые в этот момент протестовали на Капитолийском холме, назвал «полезными идиотами Ирана».

Нетаньяху отверг критику в адрес Израиля и представил войну в Газе как борьбу его страны за выживание, потребовав ускорить процесс предоставления военной помощи от США.

Процитировав обращение британского премьер-министра Уинстона Черчилля к американскому народу во время Второй мировой войны, он сказал: «Дайте нам возможность, и мы закончим работу».

Излагая свое видение ситуации в секторе Газа после окончания войны, он призвал к созданию «демилитаризованного и дерадикализованного» анклава под контролем израильских военных.

«В Газе должна быть гражданская администрация, управляемая палестинцами, которые не стремятся уничтожить Израиль. Это не слишком большая просьба», — сказал он.

«Неуместный визит»

Несколько бурных оваций во время выступления израильского премьера не смогли скрыть тот факт, что в зале отсутствовало по меньшей мере 39 законодателей, почти все — демократы.

Среди них была влиятельная бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила, что «визит господина Нетаньяху является неуместным».

«Многие из нас, кто любит Израиль, провели сегодня время, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали после террористической атаки и похищений, совершенных ХАМАС 7 октября, — написала она в соцсети X после окончания выступления. — Эти семьи требуют заключения соглашения о прекращении огня, которое вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели».

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Пол Адамс, в речи Нетаньяху почти не упоминались переговоры об освобождении заложников в Газе в обмен на прекращение огня.

При этом президент США Джо Байден сохраняет оптимизм в отношении мирного соглашения в Газе, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, переговоры об этой сделке находятся на завершающей стадии; ожидается, что Байден и Нетаньяху «обсудят оставшиеся пробелы» в четверг.

По его словам, оставшиеся препятствия можно преодолеть, и в течение следующей недели пройдут новые встречи, направленные на достижение соглашения между Израилем и ХАМАС.

В четверг Нетаньяху встретится с Джо Байденом и Камалой Харрис, а в пятницу отправится во Флориду на встречу с Дональдом Трампом.

Номия Икбал, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Более часа Нетаньяху пытался отвести критику в адрес Израиля и представлял войну в Газе как борьбу его страны за выживание.

Его речь была попыткой сохранить поддержку США.

Президента Байдена в зале не было. Их отношения были напряженными, но Нетаньяху поблагодарил его за помощь.

Байден столкнулся с расколом в своей Демократической партии — десятки законодателей бойкотировали речь, поскольку были возмущены числом убитых в Газе палестинцев.

Они также обвинили Нетаньяху в том, что он использует США в качестве опоры, чтобы компенсировать свою непопулярность в Израиле.

Нетаньяху ничего не сказал о процессе решения проблемы двух государств, чего хотят и Байден, и вице-президент Камала Харрис, которая, скорее всего, заменит его в качестве кандидата в президенты от демократов.

Возможно, осознавая, что Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, Нетаньяху также поблагодарил Трампа за перенос американского посольства в Иерусалим.

Нетаньяху пытается связать борьбу Израиля с интересами США

Хьюго Бачега, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Речь Биньямина Нетаньяху началась с упоминания иранской «оси террора», которая, по его словам, угрожает США, Израилю и арабскому миру, и представляет собой «столкновение варварства с цивилизациями».

«Мы победим», — добавил он под бурные аплодисменты зала.

Это была игра слов с тем, что Иран называет «осью сопротивления», альянсом на Ближнем Востоке, в который входят не только ХАМАС, но и «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене. Эти группировки стоят за многочисленными атаками на Израиль и заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Позже в своей речи Нетаньяху вернулся к Ирану, повторив несколько знакомых фраз, и сказав, что эта страна «фактически стоит за всем терроризмом, беспорядками, хаосом и убийствами» на Ближнем Востоке.

Затем он попытался связать борьбу Израиля с интересами США: когда Израиль действовал против ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, он боролся с Ираном и «не только защищал себя, но и защищал вас».

После нападения ХАМАС на Израиль возникли опасения регионального конфликта, в частности, из-за напряженности на границе Ливана и Израиля.

Практически ежедневные атаки «Хезболлы» и ответные удары Израиля привели к перемещению десятков тысяч жителей и гибели людей в обеих странах.

Израильские власти столкнулись с давлением и требованиями принять меры против хорошо вооруженной «Хезболлы», в арсенале которой имеются высокоточные ракеты, способные поражать цели в глубине Израиля.

В охваченном кризисом Ливане многие опасаются, что «Хезболла» может втянуть страну в новую войну. Хасан Насралла, бессменный лидер группировки, неоднократно заявлял, что «Хезболла» не хочет масштабной войны с Израилем, но готова к ней.

Поэтому сохраняются опасения, что боевые действия могут намеренно или случайно перерасти в более серьезный конфликт.

Выступление премьер-министра Израиля перед Конгрессом состоялось через девять месяцев после начала израильской операции в Газе, в результате которой, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения анклава, погибло более 39 тысяч человек.

Израиль начали кампанию против ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября, в ходе которого погибло около 1200 человек и еще 251 человек был взят в заложники.