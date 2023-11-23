Израиль и ХАМАС договорились об освобождении 50 заложников в обмен на перемирие в Газе. Как и когда это будет работать
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Правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении 50 захваченных израильских заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня в секторе Газа. В течение этого времени в анклав должна поступить гуманитарная помощь и топливо.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает, что прекращение огня может быть продлено дольше первоначально установленного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день.
Власти Израиля также подчеркнули, что после окончания перемирия война продолжится.
«Правительство Израиля, израильская армия и силы безопасности продолжат войну, чтобы вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и добиться того, чтобы из Газы больше не исходило никакой угрозы государству», — сообщили в канцелярии.
Основные пункты соглашения таковы:
- В ближайшие сутки должно быть объявлено о четырехдневной паузе в боевых действиях. По данным Би-би-си, пауза в боевых действиях между Израилем и ХАМАС начнется в четверг в 10:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу, 11:00 МСК), а первое освобождение заложников состоится около полудня.
- На этом этапе ХАМАС освободит 50 заложников из Газы (большинство из них, по данным ХАМАС, это иностранные граждане).
- Израиль освободит 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.
- На втором этапе пауза в боевых действиях будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников.
- Израиль освободит еще «до 150» палестинских заключенных, если из Газы будет освобождено «до 50» заложников.
- Израиль опубликовал список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены в общей сложности - большинство из них молодые мужчины, задержанные за нападения на израильтян.
В приоритете - женщины и дети
Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что первоочередная задача сегодня — это возвращение женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.
По его словам, те, кто должен быть освобожден в соответствии с соглашением, заключенным с ХАМАС прошлой ночью, были выбраны «по категориям», и приоритет был отдан именно женщинам и детям.
При этом в интервью Би-би-си он заверил, что правительство «сделает все возможное для освобождения всех заложников».
«Хотя я сочувствую людям, чьи родственники-мужчины находятся в заложниках в Газе, мы должны были принять [эти] решения», — добавил он.
Соглашение, посредником в котором выступает Катар, также предусматривает освобождение из израильских тюрем женщин и несовершеннолетних.
«Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц — женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах; число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения», — говорится в заявлении МИД Катара.
Как сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, в течение четырех дней ХАМАС освободит 30 детей и 20 женщин.
«По словам чиновника, все подразделения израильских служб безопасности – ЦАХАЛ, Шин-Бет и Моссад – поддерживают планируемую сделку», – пишет издание.
Боевики ХАМАС ночью также выступили с заявлением, в котором приветствовали «гуманитарное перемирие» и подтвердили, что освободят из плена 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинцев.
Когда вступит в силу перемирие и начнется обмен?
Заместитель главы политбюро ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС начнет действовать в четверг с 10 утра по местному времени (08:00 по Гринвичу, 11:00 по Москве).
Именно в это время ожидается начало паузы в боевых действиях в преддверии освобождения первых заложников.
По данным представителей ХАМАС, вся военная активность Израиля в небе на юге Газы будет прекращена на четыре дня, а на севере — ограничена с 10 утра до 16 часов, пока действует прекращение огня.
«Объявляя о заключении соглашения о перемирии, мы подтверждаем, что наши пальцы остаются на спусковом крючке, а наши бойцы будут продолжать защищать наш народ и побеждать оккупацию», – говорится в заявлении группировки.
Как заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, Вашингтон ожидает, что число заложников, которые будут освобождены в результате сделки, будет больше 50. Всего в плену у боевиков ХАМАС находится около 240 израильских заложников.
По данным Haaretz, шесть израильских больниц уже готовы принять освобожденных из плена ХАМАС — для них подготовили отдельные палаты.
Как мир отреагировал на сделку между Израилем и ХАМАС
Лидеры многих стран мира благожелательно встретили известие о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС.
Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани, который помогал в заключении перемирия, в своем заявлении выразил надежду, что эта пауза откроет путь к прекращению войны.
Недавно назначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что соглашение является важнейшим шагом на пути к освобождению заложников и оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что работа по освобождению всех заложников ведется неустанно.
Перемирие также приветствовали лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, Евросоюз и такие страны, как США, Иордания, Россия, Китай, Египет, Франция и Германия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047170-izrail-i-hamas-dogovorilis-ob-osvobozhdenii-50-zalozhnikov-v-obmen-na-peremirie-v-gaze-kak-i-kogda-eto-budet-rabotat/