Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев посетит Беларусь и Азербайджан на этой неделе

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

О планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю рассказали в его пресс-службе - у главы государства запланированы две поездки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, в четверг, 23 ноября, президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

В пятницу, 24 ноября, глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее стало известно, что сессия Совбеза организации пройдет в Минске 23 ноября, но без представителя одной из стран-участниц - премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не приедет на саммит. Позже он объяснил свой отказ принять участие в мероприятии.

На сайте Министерства нацэкономики Казахстана указано, что Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) была разработана ООН в 1998 году по инициативе бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева.

Сейчас в ее реализации принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Афганистан.

"Программа оказывает содействие указанным государствам в углублении их взаимного сотрудничества. Основная работа ведется в рамках проектных рабочих групп по вопросам торговли, водных и энергетических ресурсов, транспорта и упрощения процедур пересечения границ, статистики, информационно-коммуникационных технологий, гендерной политики в экономике", - говорится в материале Миннацэкономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046790-tokaev-posetit-belarus-i-azerbaydzhan-na-etoy-nedele/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.