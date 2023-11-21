Токаев посетит Беларусь и Азербайджан на этой неделе
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О планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю рассказали в его пресс-службе - у главы государства запланированы две поездки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, в четверг, 23 ноября, президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.
В пятницу, 24 ноября, глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Ранее стало известно, что сессия Совбеза организации пройдет в Минске 23 ноября, но без представителя одной из стран-участниц - премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не приедет на саммит. Позже он объяснил свой отказ принять участие в мероприятии.
На сайте Министерства нацэкономики Казахстана указано, что Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) была разработана ООН в 1998 году по инициативе бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева.
Сейчас в ее реализации принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Афганистан.
"Программа оказывает содействие указанным государствам в углублении их взаимного сотрудничества. Основная работа ведется в рамках проектных рабочих групп по вопросам торговли, водных и энергетических ресурсов, транспорта и упрощения процедур пересечения границ, статистики, информационно-коммуникационных технологий, гендерной политики в экономике", - говорится в материале Миннацэкономики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046790-tokaev-posetit-belarus-i-azerbaydzhan-na-etoy-nedele/