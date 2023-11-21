В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии с Израилем. Детали сделки могут быть раскрыты в ближайшие часы.

"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", – цитирует CNN заявление ХАМАС, опубликованное в Telegram-канале.

Как пишет американское издание, заявление ХАМАС подтверждает аналогичные утверждения Белого дома.

"Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в понедельник, что переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, "близки к завершению", но отказался уточнить детали потенциальной сделки", – говорится в публикации.

Кроме того, как сообщили CNN источники, после нескольких недель переговоров между США, Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, возможно, будет достигнута договоренность об освобождении некоторых заложников и временной паузе в боевых действиях.

Также телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС передает, что выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение трехдневного перемирия на территории сектора Газа.

В рамках соглашения Израиль также согласился на ввоз ограниченного количества топлива в сектор Газа под контролем ООН.

Но тогда не уточнялось, когда именно вступят в силу договоренности между двумя сторонами.

Позже стало известно, что Израиль отказался от предложения боевиков ХАМАС обменять 50 заложников в обмен на несколько дней перемирия. Тель-Авив потребовал освободить как можно больше своих людей.

Вчера сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. Среди них 5,6 тыс. – дети.