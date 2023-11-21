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"Жесток, хитер и проницателен". Кто такой Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе?

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Яхья Синвар
Яхья Синвар. Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Яхья Синвар исчез. Вряд ли это удивительно в условиях, когда тысячи израильских военнослужащих при поддержке беспилотников, электронных устройств и осведомителей пытаются установить его местонахождение.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер рассказывает историю второго человека в ХАМАС — Яхьи Синвара.

Синвар, обладатель белоснежных седых волос и иссиня-черных бровей, — лидер политического крыла ХАМАС в Газе и один из самых разыскиваемых израильтянами людей.

Наряду с другими лидерами ХАМАС Израиль считает его ответственным за рейд 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200.

"Яхья Синвар — командир… и покойник", — заявил в начале октября официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Решение об этом отвратительном нападении принимал Яхья Синвар, — заявил начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. — Поэтому он и все его подчиненные — покойники".

Это относится и к Мохаммеду Дейфу, неуловимому лидеру военного крыла ХАМАСа — "Бригад аль-Кассам".

Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), считает, что нападение 7 октября разрабатывал Дейф, поскольку это была военная операция, но Синвар, скорее всего, входил в группу, которая планировала ее и повлияла на ее проведение.

Израиль полагает, что Синвар — фактически второй человек в ХАМАС после его лидера Исмаила Хании, — скрывается в туннелях где-то под Газой вместе со своими телохранителями и ни с кем не общается, опасаясь, что его выследят и найдут.

Воспитание и аресты

61-летний Синвар, широко известный под именем Абу Ибрагим, родился в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа. Его родители были родом из Ашкелона, но стали беженцами после "Накбы" ("Катастрофы") — так палестинцы называют массовое переселение палестинцев из их домов во время войны, начавшейся после основания государства Израиль в 1948 году.

Он учился в средней школе для мальчиков в Хан-Юнисе, а затем окончил Исламский университет Газы со степенью бакалавра по арабскому языку.

В то время Хан-Юнис был бастионом поддержки "Братьев-мусульман", говорит Эхуд Яари, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, который четыре раза беседовал с Синваром в тюрьме.

По словам Яари, эта исламистская группировка «была массовым движением для молодых людей, посещающих мечети в нищем лагере беженцев», и впоследствии она приобретет такое же значение для ХАМАС.

Впервые израильтяне арестовали Синвара в 1982 году в возрасте 19 лет за "исламскую деятельность", второй раз — в 1985 году. Примерно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

По словам Коби Михаэля, старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, они очень сблизились. Эти отношения с духовным лидером организации впоследствии помогут Синвару выдвинуться, добавляет Михаэль.

Через два года после основания в 1987 году движения ХАМАС он создал организацию внутренней безопасности — "Аль-Мажд". Ему было всего 25 лет.

"Аль-Мажд" приобрел печальную известность, выслеживая и убивая всех подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, а также преследуя тех, кто обвинялся в так называемых нарушениях морали — Михаэль утверждает, что его жертвами становились магазины, в которых продавались "секс-видео".

Яари утверждает, что Синвар несет ответственность за многочисленные жестокие убийства людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем: "Некоторые из них он совершил собственными руками и гордился этим, рассказывая об этом мне и другим".

По словам израильских официальных лиц, позже он признался, что наказал подозреваемого в доносительстве, заставив брата закопать его заживо, причем закончить работу не лопатой, а ложкой.

"Он из тех людей, которые могут собрать вокруг себя последователей, поклонников — наряду со многими, кто просто боится его и не хочет с ним ссориться", — говорит Яари.

В 1988 году Синвар, как считается, планировал похищение и убийство двух израильских солдат. В том же году израильтяне арестовали его, осудили за убийство 12 палестинцев и дали четыре пожизненных срока.

Годы в тюрьме

Большую часть своей взрослой жизни — более 22 лет — Синвар провел в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, в том числе в одиночной камере, похоже, еще больше радикализировало его.

"Он сумел безжалостно навязать свою власть, используя силу", — говорит Яари. Он позиционировал себя как лидера заключенных, вел от их имени переговоры с тюремной администрацией и следил за дисциплиной в тюрьме.

В сделанном израильским правительством анализе личности Синвара во время его пребывания в тюрьме его характер описывался как «жестокий, авторитетный, влиятельный, обладающий необычными способностями к выносливости, хитрый и манипулятивный, довольствующийся малым… Хранит секреты даже в тюрьме среди других заключенных… Обладает способностью увлекать за собой толпу».

Мнение о Синваре, сложившееся у Яари за время их знакомства, сводилось к тому, что он психопат. "[Но] сказать: "Синвар — психопат, и точка", — было бы ошибкой, — говорит он, — потому что тогда вы не сможете разобраться в этой странной, сложной фигуре".

По словам Яари, Синвар "чрезвычайно хитер, проницателен — человек, который умеет включать и выключать тип личного обаяния".

Когда Синвар говорил ему, что Израиль должен быть уничтожен, и настаивал на том, что еврейскому народу нет места в Палестине, "он шутил: "Может быть, мы сделаем для тебя исключение".

За время заключения Синвар научился свободно говорить на иврите, читая израильские газеты. Яари говорит, что Синвар всегда предпочитал говорить с ним на иврите, несмотря на то что Яари свободно владел арабским языком.

"Он стремился улучшить свой иврит, — говорит Яари. — Я думаю, что он хотел воспользоваться тем, что я говорил на иврите лучше, чем тюремные надзиратели".

Синвара освободили в 2011 году в рамках сделки, по которой 1027 палестинских и израильских арабских заключенных отпустили из тюрем в обмен на одного израильского заложника — солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.

Шалит находился в плену в течение пяти лет. В его похищении участвовал, в том числе, брат Синвара, высокопоставленный военный командир ХАМАС. С тех пор Синвар призывает к новым похищениям израильских солдат.

К этому времени Израиль прекратил оккупацию сектора Газа, и у власти оказался ХАМАС, победивший на выборах, а затем устранивший своих конкурентов — партию ФАТХ Ясира Арафата, сбросив многих ее членов с крыш высоких зданий.

Жестокая дисциплина

По словам Михаэля, когда Синвар вернулся в Газу, его сразу же приняли как лидера. Во многом это было связано с его престижем основателя ХАМАС, проведшего столько лет своей жизни в израильских тюрьмах.

Но, кроме этого, "люди просто боялись его — ведь это человек, который убивал людей своими руками, — говорит Михаэль. — Он был очень жестоким, агрессивным и харизматичным одновременно".

"Он не оратор, — говорит Яари. — Когда он выступает перед публикой, он похож на человека из мафии".

Яари добавляет, что сразу после выхода из тюрьмы Синвар также заключил союз с "Бригадами аль-Кассама" и начальником штаба Марваном Иссой.

В 2013 году он был избран членом Политбюро ХАМАС в секторе Газа, а в 2017 стал его главой.

Младший брат Синвара Мухаммед также продолжал играть активную роль в ХАМАС. Он утверждал, что пережил несколько покушений израильтян, после чего в 2014 году ХАМАС объявил о его смерти. Впоследствии в СМИ появились сообщения о том, что он, возможно, все еще жив, активно работает в военном крыле ХАМАС, скрываясь в туннелях под Газой, и даже может быть причастен к нападению 7 октября.

Репутация Синвара, отличавшегося безжалостностью и жестокостью, принесла ему прозвище "Мясник из Хан-Юниса".

"В ХАМАС люди знали, да и сейчас знают: если ты не подчиняешься Синвару, ты ставишь на кон свою жизнь", — говорит Яари.

Считается, что именно он несет ответственность за задержание, пытки и убийство в 2015 году командира ХАМАС Махмуда Иштиви, обвиненного в растрате и гомосексуальности.

В 2018 году на брифинге для международных СМИ Синвар заявил о своей поддержке тысяч палестинцев, прорвавших пограничный барьер, отделяющий сектор Газа от Израиля, в рамках протестов против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Позднее в том же году он заявил, что на него покушались палестинцы, лояльные Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан — конкурента ХАМАС.

В то же время он проявлял и прагматизм, поддерживая временное прекращение огня с Израилем, обмен пленными и примирение с Палестинской автономией. Некоторые оппоненты даже критиковали его за излишнюю умеренность, говорит Михаэль.

Близость к Ирану

Многие представители израильского оборонного и силового ведомств полагают, что освобождение Синвара из тюрьмы в рамках обмена пленными было фатальной ошибкой.

Израильтяне считают, что их убаюкали ложным чувством безопасности, ошибочно полагая, что если предложить ХАМАС экономические стимулы и больше разрешений на работу, то у движения пропадет тяга к войне. Это, конечно, оказалось катастрофическим просчетом.

"Он считает себя человеком, призванным освободить Палестину, — он не занимается улучшением экономической ситуации, социальными услугами для Газы, — говорит Яари. — Это не про него".

В 2015 году Госдепартамент США официально причислил Синвара к "особо разыскиваемым международным террористам" (Specially Designated Global Terrorist). В мае 2021 года израильтяне нанесли авиаудары по его дому и офису в секторе Газа. В апреле 2022 года в своем телеобращении он призвал людей нападать на Израиль любыми доступными способами.

Аналитики считают его ключевой фигурой, связывающей политическое бюро ХАМАС с его вооруженным крылом — "Бригадами аль-Кассам", которые возглавили рейд на юге Израиля 7 октября.

14 октября представитель израильских вооруженных сил подполковник Ричард Хехт назвал Синвара "лицом зла". Он добавил: "Этот человек и вся его команда у нас на прицеле. Мы доберемся до него".

Синвар также близок к Ирану. Партнерские отношения между шиитской страной и суннитской арабской организацией — вещь неочевидная, но обе они разделяют общую цель — ликвидацию государства Израиль и "освобождения" Иерусалима от израильской оккупации.

Они стали работать рука об руку. Иран финансирует, обучает и вооружает ХАМАС, помогая ему наращивать военный потенциал и накапливать арсенал из тысяч ракет, которыми обстреливают израильские города.

Синвар выразил благодарность за поддержку в своей речи в 2021 году: "Если бы не Иран, сопротивление в Палестине не обладало бы своими нынешними возможностями".

Однако убийство Синвара будет скорее "пиар-победой" Израиля, чем реальным ударом по движению, считает Ловатт.

Негосударственные организации обычно функционируют подобно голове гидры: одного оперативного командира или лидера убирают, а на его место быстро приходит другой. Его преемник иногда не обладает таким же опытом или авторитетом, но организации все равно удается возродиться в той или иной форме.

"Понятно, что его смерть будет потерей, — говорит Ловатт, — но его заменят, и для этого существуют соответствующие структуры. Это не то же самое, что убить бен Ладена. В ХАМАС есть и другие высокопоставленные политические и военные лидеры".

Возможно, более важным вопросом остается следующий: что произойдет с Газой, когда Израиль закончит свою военную кампанию против ХАМАС, и кто в итоге окажется у руля?

И смогут ли они предотвратить превращение сектора Газа в плацдарм для атак на Израиль, вызывающий в ответ возмездие и массовые разрушения, которые мы видим сейчас?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046947-zhestok-hiter-i-pronitsatelen-kto-takoy-yahya-sinvar-lider-hamas-v-gaze/

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