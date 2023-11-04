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30 лет независимости Казахстана

"Открывает новую главу": Смаилов о безвизе с Китаем, который начнет действовать с 10 ноября

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Алихан Смаилов и Ли Цян
Алихан Смаилов и Ли Цян. Фото: t.me/ukimet

В ходе рабочего визита в Шанхай премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Приветствуя своего коллегу, Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Китаем, отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы правительства.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.

По мнению Смаилова, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего "Года туризма Казахстана в Китае". Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", — сказал Алихан Смаилов.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

Отметим, что в августе текущего года правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в МИД РК призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель ведомства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

20 октября стала известна дата, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044122-otkryvaet-novuyu-glavu-smailov-o-bezvize-s-kitaem-kotoryy-nachnet-deystvovat-s-10-noyabrya/

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