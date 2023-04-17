Зачем Казахстану и Китаю соглашение о безвизовом режиме, объяснили в МИД

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Официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал проект соглашения между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что это двусторонний документ, который подписывается двумя сторонами.

"Мы ведем эту работу. Сейчас этот проект на обсуждении. Поэтому еще раз прошу внимательно донести, что это всего лишь проект документа, который на обсуждении. Он еще не подписан и не вступил в силу", – заявил он.

Айбек Смадияров отметил, что после того, как проект документа был вынесен на обсуждение, резко увеличилась дискуссия о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

"Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается. 14 дней и 30 дней. Мы уже им открыли границы", – объяснил Смадияров.

Основной целью данного соглашения, по его словам, является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

"Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней", – резюмировал официальный представитель МИД РК.

Отмечается, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая, запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.

Проект соглашения между Казахстаном и КНР

На прошлой неделе на портале "Открытых НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Публичное обсуждение проекта, как сообщалось, продлится до 19 апреля.

В проекте постановления говорится, что действительными проездными документами РК являются:

паспорт гражданина Казахстана;

свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами КНР являются:

полуслужебный паспорт гражданина Китая;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Кроме того, отмечается, что данное соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017116-zachem-kazahstanu-i-kitayu-soglashenie-o-bezvizovom-rezhime-obyasnili-v-mid/