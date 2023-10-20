Безвизовый режим Казахстана и Китая начнет действовать с 10 ноября

Стало известно, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме, подписное в Сиане 17 мая 2023 года, передает NUR.KZ.

Данное соглашение вступит в силу 10 ноября текущего года, говорится в письме МИД РК, размещенном в ИС "Параграф".

Отметим, что в самом документе, опубликованном в ИПС "Әділет" говорилось, что соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

Отметим, что в августе текущего года правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в МИД РК призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель ведомства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.