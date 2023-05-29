"Это займет несколько месяцев": МИД о вступлении в силу безвизового режима с Китаем

Флаги Китая и Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба МИИР РК

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве рассказал, когда начнет действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что в середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

"Страны должны завершить внутригосударственные процедуры. Это займет несколько месяцев, я думаю, пару-тройку месяцев. После этого две стороны должны уведомить друг друга об окончании внутригосударственных процедур. С этим соглашение вступит в силу", - заявил он.

По его словам, все зависит "от расторопности госорганов обеих сторон".

"Думаю, в ближайшее время. Это зависит от процедурных моментов. Могу только про нашу сторону сказать: мы будем ускорять эти процедуры", - заверил он.

Напомним, в начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

"Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается. 14 дней и 30 дней. Мы уже им открыли границы", – сообщал Смадияров.

Он также подчеркнул, что иностранным гражданам, в том числе гражданам КНР, запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022492-eto-zaymet-neskolko-mesyatsev-mid-o-vstuplenii-v-silu-bezvizovogo-rezhima-s-kitaem/