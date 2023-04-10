Торжественная церемония встречи президента Азербайджана прошла в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщается в официальном Tеlegram-канале пресс-службы главы государства.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 10 апреля, прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана - в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Ранее пресс-служба президента анонсировала визит Ильхама Алиева в Казахстан.

Алиев в октябре прошлого года приезжал в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

На полях этого саммита состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева. Лидеры стран высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016175-torzhestvennaya-tseremoniya-vstrechi-ilhama-alieva-proshla-v-akorde/