Улицу в честь Гейдара Алиева открыли в Астане

Улица Гейдара Алиева в Астане. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели церемонию открытия улицы, названной в честь Гейдара Алиева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Открывая в Астане новую улицу, названную его именем, мы вносим важный вклад в это благородное дело. Это знак нашего теплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, символично, что имя "Гейдар" в переводе означает "впереди идущий".

"Он без всякого преувеличения считается архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования.

Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление отношений между Казахстаном и Азербайджаном. По его словам, великий сын азербайджанской нации всегда с теплотой отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что очень рад участвовать в этой исторической церемонии.

"Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что Гейдар Алиев испытывал особое отношение и любовь к братскому казахскому народу. Это на самом деле так, я свидетель этого. Он хорошо знал традиции и обычаи казахов, уважал культуру казахского народа, его многовековую историю. Очень ценил братство казахов и азербайджанцев.

Также он делал все для того, чтобы еще больше сплотить тюркский мир. Сегодня мы видим результаты его деятельности в том, что тюркский мир объединяется, создано мощная организация, которая имеет большой авторитет на международной арене", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016223-ulitsu-v-chest-geydara-alieva-otkryli-v-astane/