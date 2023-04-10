"Между нами нет проблем": Токаев и Алиев провели переговоры в узком составе

Переговоры Токаева и Алиева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в узком составе, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.

"В августе я совершил визит в Баку, он был абсолютно результативным и придал серьезный импульс развитию двусторонних отношений. Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которая осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручений президентов.

Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организации.

Мы готовились к Вашему визиту. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ответ Ильхам Алиев поблагодарил главу Казахстана за приглашение.

"Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в первую очередь, за приглашение и за гостеприимство. Хочу выразить благодарность от себя и от всего азербайджанского народа за уважение к памяти Гейдара Алиева.

В целом, мы всегда чувствовали очень доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране и наверняка Вы это тоже почувствовали в рамках Вашего официального визита в Азербайджан. То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов, говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте.

Как Вы отметили, наши страны испытывают друг к другу искренние братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. Что касается направлений сотрудничества, то для их перечисления потребуется очень большое время, потому что они охватывают практически все сферы нашей жизни. Конечно, в нынешних условиях приоритетными являются торгово-экономические и инвестиционные проекты, а также проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой", - сказал Алиев.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приедет с рабочим визитом в Астану.

Сегодня, 10 апреля, Алиев прибыл в столицу Казахстана. Его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Позднее в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016184-mezhdu-nami-net-problem-tokaev-i-aliev-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave/