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Токаев, находясь в Таджикистане, побывал на торжественном концерте (фото)

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Торжественный концерт "Вечер дружбы"
Торжественный концерт "Вечер дружбы". Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочим визитом в Душанбе, поприсутствовал на торжественном концерте. Об этом сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

В Душанбе, куда сегодня днем прибыл Токаев, прошел торжественный концерт "Вечер дружбы".

Почетными гостями на нем, помимо президентов Казахстана и Таджикистана, стали лидеры Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, и Азербайджана – Ильхам Алиев.

С номерами на мероприятии выступили танцоры и танцовщицы, оперные и эстрадные певцы. Сопровождалось это все оркестровой музыкой.

Токаев в Таджикистане

В четверг в полдень Акорда сообщила о прибытии казахстанского лидера в Душанбе.

Сперва Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а затем – принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Ранее мы публиковали текст выступления главы государства на мероприятии.

Одной из тем, которые президент Казахстана затронул в своей речи, стало развитие искусственного интеллекта.

Визит, как ранее сообщала пресс-служба президента, рассчитан на два дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036665-tokaev-nahodyas-v-tadzhikistane-pobyval-na-torzhestvennom-kontserte-foto/

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