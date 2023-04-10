Токаев и Алиев провели переговоры в расширенном составе

Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры в расширенном составе. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном составе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

"В прошлом году мы подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов. Более того, в рамках вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего Межгосударственного Совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям", – сказал президент Казахстана.

С удовлетворением хотел бы отметить существенное продвижение нашего торгово-экономического взаимодействия. Как мы уже сегодня отметили, товарооборот вырос на 40% и достиг полумиллиарда долларов. Думаю, что это весомый результат.

Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, IT, сельское хозяйство, промышленность и другие", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент высказался о договоренности провести декады культур двух стран.

"Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году. Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа.

Еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран является дар казахского народа Азербайджану – Центр детского творчества им. Курмангазы в г. Физули. Мне сообщили, что строительство данного объекта ведется достаточно быстрыми темпами. Думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта.

Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты и обогащать сокровищницу общих духовно-культурных ценностей", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев поблагодарил главу Казахстана за приглашение.

"В первую очередь еще раз хочу выразить благодарность за приглашение. Я очень рад вновь побывать на братской земле Казахстана. Мы укрепляем позитивный фон наших отношений. Отношения между нашими народами имеют большую историю, и эти отношения всегда были братскими. И сегодня на этом прочном фундаменте мы строим наше будущее. Все сферы сотрудничества, которые мы с вами уже обсудили, имеют огромный потенциал.

Считаю необходимым отметить, что сотрудничество в гуманитарной сфере имеет первостепенное значение. То, что будут организованы дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, будет еще больше сближать наши народы, еще больше раскрывать глубокую историю и богатую культуру наших народов. Мы считаем, что именно гуманитарный трек – это та основа, на которой строятся наши межгосударственные отношения.

Безусловно, есть очень много сфер, которые представляют взаимный интерес. Мы на самом деле выходим на качественно новый уровень взаимодействия и союзничества", - заявил Ильхам Алиев.

Визит Ильхама Алиева в Казахстан

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана - в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

После в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики - начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Затем главы государств провели переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.

Ранее пресс-служба президента анонсировала визит Ильхама Алиева в Казахстан.

Отмечалось, что запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016194-tokaev-i-aliev-proveli-peregovory-v-rasshirennom-sostave/