Ильхам Алиев прилетел в Астану (фото)

Алихан Смаилов и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 10 апреля, прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана, сообщает Telegram-канал "Борт N1".

В аэропорту Алиева встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Отмечается, что скоро глава Азербайджана прибудет в Акорду для встречи с Касым-Жомартом Токаевым.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба президента анонсировала визит Ильхама Алиева в Казахстан.

Отмечалось, что запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Напомним, что Алиев в октябре прошлого года приезжал в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

На полях этого саммита состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева. Лидеры стран высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

В рамках разговора между президентами Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана, что улица имени Гейдара Алиева в казахстанской столице будет перенесена на более достойное место. В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за бережное отношение к памяти его отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016157-ilham-aliev-priletel-v-astanu/