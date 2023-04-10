Шесть меморандумов подписали Токаев и Алиев в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале опубликовала список документов, подписанных в ходе визита Ильхама Алиева в РК.

В рамках официального визита президента Азербайджана в Астану были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом "Фонд Отандастар" Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой; Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" и Азербайджанским государственным информационным агентством; Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики; Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.

Визит Ильхама Алиева в Казахстан

Сегодня, 10 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана - в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

После в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики - начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Главы государств сначала провели переговоры в узком составе. А после прошли переговоры в расширенном составе.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой глав государств на всемерное укрепление двусторонних связей.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Ранее пресс-служба президента анонсировала визит Ильхама Алиева в Казахстан.

Отмечалось, что запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016213-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-ramkah-vizita-alieva-v-astanu/