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30 лет независимости Казахстана

Макрон в соцсетях поделился мыслями о своем первом визите в Казахстан

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Эмманюэль Макрон в Астане
Эмманюэль Макрон в Астане. Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Макрон накануне посетил Казахстан с официальным визитом - он впервые гостил в нашей стране. Французский лидер поделился своими мыслями о поездке в соцсетях, передает NUR.KZ.

Эмманюэль Макрон посвятил несколько постов в своем микроблоге в Х (бывшем Twitter) Казахстану.

В первой публикации он высказался о сотрудничестве Казахстана и Франции.

"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы. Казахстан и Франция являются такими партнерами", - написал Эмманюэль Макрон.

Второй пост был посвящен молодежи двух стран.

"Между Казахстаном и Францией сегодня заключены многочисленные соглашения. Это наше сотрудничество перед лицом серьезных вызовов. А вот наша молодежь! Являясь связующим звеном между нашими культурами и нашими языками, молодые люди, которых я встретил в Астане, олицетворяют нашу дружбу", - заявил президент Франции.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Напомним, что 1 ноября в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

Вечером президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043711-makron-v-sotssetyah-podelilsya-myslyami-o-svoem-pervom-vizite-v-kazahstan/

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