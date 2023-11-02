Макрон в соцсетях поделился мыслями о своем первом визите в Казахстан
Опубликовано:
Президент Франции Макрон накануне посетил Казахстан с официальным визитом - он впервые гостил в нашей стране. Французский лидер поделился своими мыслями о поездке в соцсетях, передает NUR.KZ.
Эмманюэль Макрон посвятил несколько постов в своем микроблоге в Х (бывшем Twitter) Казахстану.
В первой публикации он высказался о сотрудничестве Казахстана и Франции.
"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы. Казахстан и Франция являются такими партнерами", - написал Эмманюэль Макрон.
Второй пост был посвящен молодежи двух стран.
"Между Казахстаном и Францией сегодня заключены многочисленные соглашения. Это наше сотрудничество перед лицом серьезных вызовов. А вот наша молодежь! Являясь связующим звеном между нашими культурами и нашими языками, молодые люди, которых я встретил в Астане, олицетворяют нашу дружбу", - заявил президент Франции.
Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан
Напомним, что 1 ноября в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.
В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.
Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.
Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.
Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".
Вечером президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043711-makron-v-sotssetyah-podelilsya-myslyami-o-svoem-pervom-vizite-v-kazahstan/