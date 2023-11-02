Макрон в соцсетях поделился мыслями о своем первом визите в Казахстан

Президент Франции Макрон накануне посетил Казахстан с официальным визитом - он впервые гостил в нашей стране. Французский лидер поделился своими мыслями о поездке в соцсетях, передает NUR.KZ.

Эмманюэль Макрон посвятил несколько постов в своем микроблоге в (бывшем Twitter) Казахстану.

В первой публикации он высказался о сотрудничестве Казахстана и Франции.

"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы. Казахстан и Франция являются такими партнерами", - написал Эмманюэль Макрон.

Второй пост был посвящен молодежи двух стран.

"Между Казахстаном и Францией сегодня заключены многочисленные соглашения. Это наше сотрудничество перед лицом серьезных вызовов. А вот наша молодежь! Являясь связующим звеном между нашими культурами и нашими языками, молодые люди, которых я встретил в Астане, олицетворяют нашу дружбу", - президент Франции.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Напомним, что 1 ноября в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

Вечером президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.