Эрдоган прилетит в Казахстан в ноябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Астану в начале ноября. Об этом говорится в его телеграмме, отправленной Токаеву в честь Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, вчера глава Турции поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником и пожелал братскому народу благополучия и процветания.

"Я рад видеть, что наши отношения, основанные на общности языка, истории и культуры, поступательно расширяются в духе стратегического партнерства, развиваясь и обогащаясь новыми сферами сотрудничества.

Уверен, что связи между Турцией и Казахстаном будут укрепляться и впредь благодаря нашим совместным усилиям. Рад буду встрече с Вами на X саммите Организации тюркских государств в Астане", – говорится в телеграмме.

На сайте МИД РК сообщается, что саммит Организации тюркских государств пройдет 3 ноября в столице Казахстана.

Согласно информации на официальном сайте Министерства нацэкономики РК, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.

В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.

Государствами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.

Государства-наблюдатели при ОТГ - Венгрия и Туркменистан.