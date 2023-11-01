Какие документы подписали в ходе визита Макрона в Казахстан
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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон сегодня провели переговоры в Астане. В рамках визита французского лидера был подписан ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан;
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан;
- Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам;
- Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией «Boehringer Ingelheim Animal Health France» по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан;
- Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
- Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".
Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан
Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.
О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.
Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.
Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.
В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.
Также президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.
После президенты провели брифинг для представителей СМИ и сделали совместное заявление.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043597-kakie-dokumenty-podpisali-v-hode-vizita-makrona-v-kazahstan/