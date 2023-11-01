Какие документы подписали в ходе визита Макрона в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон сегодня провели переговоры в Астане. В рамках визита французского лидера был подписан ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан; Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам; Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией «Boehringer Ingelheim Animal Health France» по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан; Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии; Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.

О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.

Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

После президенты провели брифинг для представителей СМИ и сделали совместное заявление.