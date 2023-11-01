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Макрон в Астане высказался о "силовых методах против населения" на Кавказе

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Франции после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым публично выступил с заявлением в Акорде, где, кроме тем о французско-казахстанских отношениях, затронул и тему Кавказа, передает корреспондент NUR.KZ.

"На Южном Кавказе мы видели в последние недели применение силовых методов против гражданского населения. В то время как были возможности для переговоров. И мы видим, что вопросы еще остаются.

Поэтому мы должны совместно действовать для того, чтобы создать условия для стабильности и еще раз подчеркнуть нашу безоговорочную поддержку переговорного процесса для достижения мира, взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", – заявил Эмманюэль Макрон.

Глава Франции также добавил, что Франция и Казахстан "привержены системе многосторонности, устава ООН и международных норм, которые основываются на уважении территориальной целостности". Токаева Макрон также поблагодарил за его "позицию относительно войны в Украине и борьбу с обходом санкций".

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан.

В Акорде уже состоялись переговоры между лидерами двух стран. Во время переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, и назвал этот визит историческим.

А Эмманюэль Макрон заявил, что его стране близка стратегия Казахстана "отказаться быть вассалом каких-либо держав".

Беспорядки в Дагестане

Напомним, в ночь на понедельник в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые в толпе держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля. Позже в авиагавань прибыл спецназ, участков беспорядков начали задерживать.

СК России возбудил дело о массовых беспорядках. В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Позже ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он возмутился произошедшим.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.

В МВД РФ сообщили, что после массовых беспорядков было задержано 60 человек.

О ситуации высказался также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что беспорядки в аэропорту стали "результатом вмешательства извне".

Также Владимир Путин высказал свое мнение относительного того, кто стоит за беспорядками, а также конфликтом на Ближнем Востоке.

В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание на фоне событий в Дагестане и дал указание силовикам стрелять в голову участникам беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043571-makron-v-astane-vyskazalsya-o-silovyh-metodah-protiv-naseleniya-na-kavkaze/

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