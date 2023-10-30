Массовые задержания, 9 пострадавших полицейских: что известно о беспорядках в Дагестане

В Дагестане задержали 60 человек после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Сейчас воздушная гавань полностью находится под контролем правоохранителей. Ее работу обещают вскоре возобновить.

Как сообщается на информационном портале российского МВД, установлены более 150 активных участников беспорядков на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана.

По данным правоохранителей, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

"В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сейчас аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка.

Как пишет Telegram-канал ТАСС, по факту беспорядков были возбуждены уголовные дела.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения.

Также, по данным РИА Новости, Меликов заверил, что весь функционал аэропорта Махачкалы будет восстановлен в течение нескольких дней.

"Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Мы сегодня с начальником аэропорта обошли те точки, которые могут после вчерашних событий являться проблемными. Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен. Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных", – сказал он.

Меликов отметил, что "ни навигационное оборудование, ни диспетчерские службы, ни иные объекты инфраструктуры аэропорта, которые обеспечивают безопасность полетов, не пострадали".

Напомним, минувшей ночью в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля.

В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился произошедшим.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.