"Воткнули нож в спины": глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал события в аэропорту Махачкалы - он осудил участников беспорядков, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Меликова.

Свое отношение к происходящему Меликов высказал в посте в своем Telegram-канале. Действия участников атаки на аэропорт глава Дагестана назвал грубым нарушением закона.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали.

Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта.

Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт!

Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - написал Меликов.

Он также припомнил участникам беспорядков историю Дагестана.

"Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику.

Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!" - заявил Меликов.

О произошедшем в своем Telegram-канале высказалась также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни.

"Цель - дестабилизация гражданского мира в России. В это непростое время призываю граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей Республики", - написала омбудсмен.

Напомним, минувшей ночью в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые в толпе держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля.

Позже в авиагавань прибыл спецназ, участков беспорядков начали задерживать. СК России возбудил дело о массовых беспорядках.

В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.