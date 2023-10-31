"Четвертый выстрел сделайте в лоб": Кадыров дал указание силовикам на случай беспорядков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание, на котором дал указание силовикам стрелять в голову участникам беспорядков, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет информагенствто, Кадыров, на фоне беспорядков в Дагестане, призвал силовиков немедленно задерживать участников беспорядков.
При этом, по его словам, если человек не среагировал на три предупредительных выстрела, можно стрелять ему в лоб.
"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", – приводит издание цитату Кадырова.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Напомним, в ночь на понедельник в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги. По данным российских СМИ, участники беспорядков искали граждан Израиля.
Через некоторое время в авиагавань прибыл спецназ, участков беспорядков начали задерживать.
СК России возбудил дело о массовых беспорядках. В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он возмутился произошедшим.
"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.
В МВД РФ сообщили, что после массовых беспорядков было задержано 60 человек. Также отмечалось, что пострадали 9 полицейских. Двое из них попали в больницу.
О ситуации высказался также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что беспорядки в аэропорту стали "результатом вмешательства извне".
Позже Владимир Путин высказал свое мнение относительного того, кто стоит за беспорядками, а также конфликтом на Ближнем Востоке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043391-chetvertyy-vystrel-sdelayte-v-lob-kadyrov-dal-ukazanie-silovikam-na-sluchay-besporyadkov/