Песков впервые прокомментировал беспорядки в Дагестане
Опубликовано:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на беспорядки, произошедшие в аэропорту в Дагестане, и назвал их "результатом вмешательства извне", передает РИА Новости.
"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", – сказал Дмитрий Песков.
Как пишет агентство, пресс-секретарь Путина заявил, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей".
Также, по его словам, президент России получает доклады о ситуации в Дагестане.
"Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова", – добавил он.
Кроме того, отмечается, что Владимир Путин проведет совещание, посвященное беспорядкам в Дагестане.
Напомним, минувшей ночью в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые держали палестинские флаги.
По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля.
В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился произошедшим.
"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.
Позже стало известно, что в Дагестане после массовых беспорядков задержали 60 человек. Аэропорт Махачкалы уже полностью находится под контролем правоохранителей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043199-vmeshatelstva-izvne-peskov-prokommentiroval-besporyadki-v-dagestane/