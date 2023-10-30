Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Песков впервые прокомментировал беспорядки в Дагестане

Опубликовано:

Беспорядки в аэрпорту Дагестана
Беспорядки в аэрпорту Дагестана. Фото: twitter.com/visegrad24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на беспорядки, произошедшие в аэропорту в Дагестане, и назвал их "результатом вмешательства извне", передает РИА Новости.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", – сказал Дмитрий Песков.

Как пишет агентство, пресс-секретарь Путина заявил, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей".

Также, по его словам, президент России получает доклады о ситуации в Дагестане.

"Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова", – добавил он.

Кроме того, отмечается, что Владимир Путин проведет совещание, посвященное беспорядкам в Дагестане.

Напомним, минувшей ночью в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля.

В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился произошедшим.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.

Позже стало известно, что в Дагестане после массовых беспорядков задержали 60 человек. Аэропорт Махачкалы уже полностью находится под контролем правоохранителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043199-vmeshatelstva-izvne-peskov-prokommentiroval-besporyadki-v-dagestane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.