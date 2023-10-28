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30 лет независимости Казахстана

"Жилье, погашение кредитов": Смаилов ответил на вопрос выжившего шахтера о помощи

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Алихан Смаилов с пострадавшими
Алихан Смаилов с пострадавшими. Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил горняков, пострадавших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

В настоящее время необходимое лечение в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова получают 20 пострадавших.

Как сообщил главврач Еркин-Дауир Курмангалиев, пациенты были полностью обследованы с применением различных аппаратов, в том числе КТ и УЗИ, а также привлечением специалистов разных профилей. У большинства из них – отравление газами, при этом у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Премьер-министр подчеркнул, что пострадавшим должна быть оказана вся необходимая медпомощь.

Один из горняков спросил, на какую помощь могут рассчитывать семьи погибших шахтеров.

"Это действительно большая катастрофа. Мы очень сожалеем и скорбим, разделяем эту горечь. Сегодня глава государства дал поручения – семьям погибших выделят все необходимые средства. Полностью поддержим: жилье, погашение кредитов, обучение детям, единовременные выплаты. Все это будет обеспечено", — ответил премьер-министр.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042969-zhile-pogashenie-kreditov-smailov-otvetil-na-vopros-vyzhivshego-shahtera-o-pomoschi/

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