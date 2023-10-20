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30 лет независимости Казахстана

"У нас запретов нет": экспорт товаров в Россию прокомментировал глава Минторговли

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Грузовики
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр торговли и интеграции сегодня на брифинге в Астане рассказал, какими принципами руководствуется Казахстан при выстраивании торговых отношений с Россией с учетом санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев сообщил, что Россия – основной торговый партнер Казахстана.

"Свобода передвижения товаров – ключевая свобода. Поэтому ответственно говорю, что сегодня в отношении РФ у нас запретов нет в отношении товаров. Что касается товаров, по которым есть специальный экспортный режим. Эти товары вытекают из наших международных обязательств. В том числе в рамках ООН. Это 10 категорий товаров.

Поэтому никаких запретов на экспорт в Россию нет. Это надо четко понимать", – указал министр.

Перечень товаров, по его словам, указан в НПА.

"Я не будут об этом говорить, никакого запрета на экспорт этих товаров нет. Есть специальный экспортный режим, это лицензии, есть специальные разрешения, это наши обязательства, и мы их строго придерживаемся", – резюмировал Шаккалиев.

Напомним, накануне, 19 октября, вице-министр торговли и интеграции сообщил, что Казахстан ограничил экспорт дронов и других товаров через Россию.

Также в ведомстве опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ, о 106-ти видах товаров, которые якобы запретили экспортировать в Россию из-за санкций.

Добавим, что в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся контроля специфических товаров.

"Законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи, а также внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения и иных особенностей в данной области", – отмечали тогда представители сената парламента.

Санкции против России и позиция Казахстана

После начала войны в Украине 24 февраля 2022 года западные страны начали массово вводить санкции в отношении России.

Так, например, в июне вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Он включал в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков и еще ряд мер.

Между тем в апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

В июле этого года в экс-замминистра иностранных дел Алмас Айдаров высказался о рисках вторичных антироссийских санкций против нашей страны.

"Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий по тому, чтобы уклоняться или же скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией", – заявил Айдаров.

В конце сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм высказался о товарах, идущих в Россию через Казахстан.

Также в Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение Казахстана следовать санкционному режиму в отношении РФ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию также снова высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041930-u-nas-zapretov-net-eksport-tovarov-v-rossiyu-prokommentiroval-glava-mintorgovli/

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