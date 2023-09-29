Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Посол США высказался о товарах, идущих в Россию через Казахстан

Опубликовано:

Коробки лежат на полках склада
Склад товаров. Иллюстративное фото: pxhere.com

Посол США в Казахстане на пресс-встрече высказался о "параллельном импорте" товаров в Россию через Казахстан – его спросили, эффективны ли в этом вопросе санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

"США и Казахстан близко работали вместе над мониторингом и контролем товаров, которые могут быть параллельно импортированы в Россию.

Возможно, вы помните, что в конце апреля приезжали представители Министерства торговли и Минфина США, как раз чтобы обсудить эту тему. И также в начале июля приезжала делегация из госдепартамента", заявил посол Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что обсуждения продолжаются, но меры правительства Казахстана в этом вопросе "являются эффективными".

"У правительства правильные намерения, а именно контроль за товарами и услугами, которые могут быть, возможно, использованы в военных целях.

Но я также признаю, что это сложный процесс, это не просто. Он потребует продолжения совместной работы между нами и правительством Казахстана", – добавил Розенблюм.

Дэниел Розенблюм также заявил, что у США есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение американских виз казахстанскими гражданами.

Кроме того, он высказал свое мнение касательно казахстанского "списка иноагентов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038771-posol-ssha-vyskazalsya-o-tovarah-iduschih-v-rossiyu-cherez-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.