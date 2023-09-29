Посол США высказался о товарах, идущих в Россию через Казахстан

Посол США в Казахстане на пресс-встрече высказался о "параллельном импорте" товаров в Россию через Казахстан – его спросили, эффективны ли в этом вопросе санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

"США и Казахстан близко работали вместе над мониторингом и контролем товаров, которые могут быть параллельно импортированы в Россию.

Возможно, вы помните, что в конце апреля приезжали представители Министерства торговли и Минфина США, как раз чтобы обсудить эту тему. И также в начале июля приезжала делегация из госдепартамента", – заявил посол Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что обсуждения продолжаются, но меры правительства Казахстана в этом вопросе "являются эффективными".

"У правительства правильные намерения, а именно контроль за товарами и услугами, которые могут быть, возможно, использованы в военных целях.

Но я также признаю, что это сложный процесс, это не просто. Он потребует продолжения совместной работы между нами и правительством Казахстана", – добавил Розенблюм.

Дэниел Розенблюм также заявил, что у США есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение американских виз казахстанскими гражданами.

Кроме того, он высказал свое мнение касательно казахстанского "списка иноагентов".