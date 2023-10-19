Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан ограничил экспорт дронов и других товаров через Россию, заявили в Минторговли

Опубликовано:

Беспилотный летательный аппарат
Дрон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в сенате назвал товары, экспорт которых Казахстан ограничил после начала военных действий между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем (через территорию России – прим. ред.). Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров. Это разнообразный продукт. Мы полностью ограничили их экспорт.

Это товары военного назначения – они не идут в Россию – то есть товары, которые могут использовать на войне: например, дроны, запчасти для них, специальная электроника, чипы и подобные товары", – заявил Торебаев.

Напомним, весной видео с перевозкой в Казахстане танков породило слухи о военной помощи России. Тогда в Министерстве обороны РК информацию опровергли, отметив, что в нашей стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

В конце июля Минобороны РК снова объяснило транспортировку военной техники в Россию. В ведомстве сообщили, что данная военная техника не имеет отношения к нашему государству, она является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана.

Между тем на прошлой неделе вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков рассказал о состоянии вооружения Казахстана и поведал, сколько иностранного оружия закупает наша страна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041693-kazahstan-ogranichil-eksport-dronov-i-drugih-tovarov-cherez-rossiyu-zayavili-v-mintorgovli/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.