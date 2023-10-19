Казахстан ограничил экспорт дронов и других товаров через Россию, заявили в Минторговли

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в сенате назвал товары, экспорт которых Казахстан ограничил после начала военных действий между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем (через территорию России – прим. ред.). Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров. Это разнообразный продукт. Мы полностью ограничили их экспорт.

Это товары военного назначения – они не идут в Россию – то есть товары, которые могут использовать на войне: например, дроны, запчасти для них, специальная электроника, чипы и подобные товары", – заявил Торебаев.

Напомним, весной видео с перевозкой в Казахстане танков породило слухи о военной помощи России. Тогда в Министерстве обороны РК информацию опровергли, отметив, что в нашей стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

В конце июля Минобороны РК снова объяснило транспортировку военной техники в Россию. В ведомстве сообщили, что данная военная техника не имеет отношения к нашему государству, она является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана.

Между тем на прошлой неделе вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков рассказал о состоянии вооружения Казахстана и поведал, сколько иностранного оружия закупает наша страна.