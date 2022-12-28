Токаев подписал несколько законов о контроле специфических товаров

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся контроля специфических товаров. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О контроле специфических товаров", – говорится в сообщении.

Также президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров".

Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, закон "О контроле специфических товаров" был разработан для совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

"Законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи, а также внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения и иных особенностей в данной области", – отметили представители верхней палаты.

Ожидается, что документ позволит создать эффективный механизм контроля специфических товаров, устранит связанные с ними риски, а также обеспечит создание условий интеграции отечественной экономики в систему международных связей.

При этом законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров" вносятся изменения и дополнения в 6 Кодексов и 11 законов.

В частности, уточняются и дополняются компетенции государственных органов, порядок информационного взаимодействия с государственными органами и организациями, усиливается ответственность за нарушение законодательства, меняется разрешительный порядок и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003463-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov-kasatelno-kontrolya-spetsificheskih-tovarov/